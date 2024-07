Vielleicht war das erste TV-Duell des amerikanischen Wahlkampfs der Moment, in dem eine Ära der Unaufrichtigkeit und des magischen Denkens im Westen an sein Ende gekommen ist. An diesem Duell nahm neben Donald Trump auch Joe Biden teil – oder vielleicht auch nicht. Es war jedenfalls schwer, ihm zuzusehen, diesem alten Mann, der Probleme mit der Konzentration hatte, mit dem Sprechen und dem Zuhören. Kurzum: Man sah einen senilen Greis, keinen agilen Präsidenten.

Wenig daran wäre bei einem Mann von 81 Jahren ungewöhnlich. Und doch sorgte sein Auftritt in den Reihen der Demokraten, ihrer Wähler und den linken Medien für wahre Schockreaktionen. Alte Weggefährten rangen mit den Tränen, andere äußerten sich lieber gar nicht vor der Kamera. Plötzlich war der Öffentlichkeit klar, dass über Monate und Jahre hinweg der mentale Gesundheitszustand Bidens schöngeredet worden war. Nun sind die Demokraten in Panik und überlegen fieberhaft, wie sie ihren altersschwachen Problemkandidaten noch austauschen können. Was im amerikanischen Fernsehen vor aller Augen passiert ist, war die Bestätigung einer berühmten Mahnung: „Man kann zwar die Realität ignorieren, aber nicht deren Folgen.“

Der Westen hat sich seit Ende des Kalten Krieges zunehmend damit beschäftigt, unliebsame Wahrheiten schlicht zu verdrängen. In Deutschland erlebte diese Unaufrichtigkeit unter Angela Merkel ihren Höhepunkt, als sie 2015 stur darauf bestand, dass man Landesgrenzen nun einmal nicht schützen könne. Eine seltsam regierungsloyale Presse assistierte ihr bei diesem Putsch gegen die Realität. Im Jahr 2020 dann erschütterten nach dem Tod George Floyds Krawalle die USA, in deren Folge mehr als 20 Menschen starben. Die Medien sprachen dennoch stur von friedlichen Protesten, und wenn dann doch ein paar Häuser zu viel brannten, war eben alles „mostly peaceful“.

Immanuel Kant wurde gegen Pippi Langstrumpf ausgetauscht

In dieser Unaufrichtigkeit ging es im Westen seit 2020 immer weiter und das in einem immer schnelleren Tempo. Stück um Stück wurden die Eliten unehrlicher, manipulativer und sektiererischer, und im gleichen Zug gewannen Aktivisten und Ideologen an Macht. Plötzlich hieß es, dass es mehr als zwei biologische Geschlechter gibt und biologische Männer keine Vorteile im Wettkampf gegen biologische Frauen hätten.

Von Rassismus, diesem universellen Hass auf andere aufgrund ihrer Hautfarbe oder Abstammung, sollten nun Menschen mit weißer Haut nicht mehr betroffen sein können, und der Westen sei ohnehin ein beispiellos schrecklicher Unfall in der Weltgeschichte. Synchronsprecher wurden ausgetauscht, weil sie nicht den gleichen kulturellen Hintergrund wie die Zeichentrickfigur hatten, die sie sprechen sollten, und schwule Figuren sollten nur noch von schwulen Schauspielern gespielt werden dürfen. Es war auch wieder salonfähig, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe abzuwerten, zumindest wenn es um „weiße Männer“ ging.

Immanuel Kant prägte einst mit „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ das Credo der Aufklärung, und genau diesen Verstand wollten die westlichen Eliten zunehmend nicht mehr bedienen. Zu oft kamen sie damit zu Ergebnissen, die ihnen ideologisch nicht in den Kram passten. Also tauschten sie Immanuel Kant gegen Pippi Langstrumpf aus und folgten der Maxime: „Zwei mal drei macht vier, widewidewitt und drei macht neune! Ich mach mir die Welt, widewide wie sie mir gefällt.“ Das alles hat großen Schaden angerichtet, und am meisten ohne Zweifel in der politischen Landschaft.

Die Menschen wollen, dass Probleme gelöst werden

So wurden zum Beispiel in Deutschland die gravierenden Probleme mit syrischen und afghanischen Flüchtlingen so lange ignoriert, dass sich die AfD als zweitstärkste Kraft etablieren konnte. Einzig, weil sie als Partei immer warnte: Das wird schiefgehen. Sie wird wohl im Herbst alle drei anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewinnen und damit das Ende der bundesrepublikanischen Parteienlandschaft, wie man sie bisher kannte, besiegeln.

Der Aufstieg neuer, auch extremer Parteien (die BSW kam gerade neu hinzu) wäre nicht passiert, wenn die etablierten Parteien ihren Irrweg in der Flüchtlingspolitik eingestanden und pragmatisch gegengesteuert hätten. Doch hielten sie das für einen Gesichtsverlust, den zu vermeiden ihnen offenbar wichtiger war als das Wohl des Volkes, das sie repräsentieren sollten.

Die westlichen Eliten haben es verlernt, Probleme anzugehen, die ihnen nicht in ihren ideologischen Kram passen. Deswegen haben sie die Realität lange Zeit ignoriert. Doch nun sind die Probleme so immens geworden, die durch die verdrängte Realität entstanden sind, dass sie einfach nicht mehr zu übersehen sind. Und diese Realität ist viel härter und ungerechter, als sie hätte sein müssen, wenn Politik und weite Teile der linken und liberalen Medien nicht über lange Zeit hinweg die Probleme ignoriert hätten, die sich jetzt nicht mehr leugnen lassen.

Am Rande der Bedeutungslosigkeit

Nach den Jahren der Verantwortungslosigkeit (man könnte diese Epoche den Merkelismus nennen, weil die Ex-Kanzlerin diese Gleichgültigkeit auf die Spitze getrieben hat und zugleich mit einem unerschütterlich reinen Gewissen ausgestattet ist) kehrt nun also zunehmend die Realität zurück. Und sie wird nicht gut sein zu denen, die sie verbannt haben und weiterhin verbannen – wie unter anderem der Sturz der SPD an den Rand der Bedeutungslosigkeit zeigt.

Es gibt zwei biologische Geschlechter, es gibt ein Problem mit undichten Grenzen und es gibt ein noch größeres mit gewaltbereiten Flüchtlingen. Wer solche Fakten anerkennt, ist auf die Rückkehr der Realität gut vorbereitet. Wer sich weiterhin in Wunschdenken flüchtet, wird sich an den Rand gedrängt wiederfinden. Die Menschen wollen, dass Probleme gelöst werden. Dafür muss man sie benennen können. Wer das schafft, gewinnt mittlerweile wieder Wahlen. Zum Glück.