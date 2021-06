Prof. Dr. Axel Börsch-Supan ist Direktor am Münchner Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik und Mitglied der Wissenschaftsakademie Leopoldina, die die Bundesregierung berät. Er hat das aktuelle Gutachten zu den Renten maßgeblich mitverfasst.

Herr Börsch-Supan, ich bin 31. Muss ich mir Sorgen machen, ob ich überhaupt noch Rente bekomme?

Nein. Sie werden sogar eine höhere Rente bekommen, als es der Fall wäre, wenn Sie jetzt mit mir zusammen in Rente gehen würden, ich bin 66.

Ich frage, weil Ihr gerade veröffentlichtes Gutachten ein demographisch beunruhigendes Zukunftsbild voraussagt.

Das liegt an diesem missverständlichen Begriff „Rentenniveau“. Das Rentenniveau werden wir nicht halten können, also die jährliche Anpassung an die Lohnentwicklung. Aber es ist genug Luft drin, damit die Renten weiter sanft steigen können, sodass die Kaufkraft der Renten, wenn Sie dann in einigen Jahrzehnten in Rente gehen, höher liegen wird als heute.

Was kommt da demographisch auf uns zu, dass das Rentenniveau nicht gehalten werden kann?

Mit den Baby-Boomern geht jetzt ein sehr geburtenstarker Jahrgang in Rente. Es werden also deutlich mehr Rentner da sein als bis jetzt, aber gleichzeitig haben die Baby-Boomer relativ wenig Kinder bekommen. Das heißt, dass relativ zur Anzahl der Baby-Boomer wenig Einzahler in die Rentenversicherung da sind. 2035 wird es nur noch einen Beitragszahler pro Rentner geben, danach wird es immer mehr Rentner und weniger Beitragszahler geben. Das kann man auch nicht mehr ändern, die Demographie hat sich vor 20, 30, 40 Jahren so abgespielt und jetzt müssen wir darauf reagieren. Genau das macht das Beiratsgutachten: Wege aus dieser, nennen wir es mal Malaise, zu finden.

Axel Börsch-Supan / dpa Ein Weg ist die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Der stößt aber sogar bei Wirtschaftsminister Altmaier, an dessen Ministerium Ihr Beirat angekoppelt ist, auf Ablehnung. Hat Sie die Aufregung überrascht?

Ja, das hat mich überrascht. Denn große Teile des Gutachtens sind ja absolut nichts Neues, auch für das Wirtschaftsministerium nicht. Den Vorschlag, die Rente an die Lebenserwartung anzukoppeln, habe ich bereits 2005 gemacht. Ich glaube, dass auch das Wirtschaftsministerium von der heftigen Reaktion überrascht war. Ich führe Altmaiers Kommentar auch auf die Nervosität im Umkreis der Sachsen-Anhalt-Wahl zurück. Außerdem fängt der Wahlkampf früher an als normal.