Seit Beginn der statistischen Erfassung sind nie so viele Zuwanderer in Deutschland eingebürgert worden wie im vergangenen Jahr, so das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. 200.000 Menschen haben im Jahr 2023 einen deutschen Pass erhalten. Die Gründe dafür sind bekannt: „Die hohe Zahl stehe im Zusammenhang mit der starken Zuwanderung syrischer Schutzsuchender in den Jahren 2014 bis 2016 ... teilte das Statistikamt mit“ (ARD-Tagesschau vom 28. Mai).

Die Zahl der Neueinbürgerungen liegt 2023 um 19 Prozent höher als im Vorjahr. Dass Menschen mit 157 unterschiedlichen Nationalitäten eingebürgert worden sind, lässt auf den ersten Blick an eine bunte Vielfalt unter den Neubürgern denken. Faktisch jedoch gibt es starke ethnische und kulturelle Schwerpunkte.