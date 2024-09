Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Zumindest im Relativieren von Wahlniederlagen hat SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert Erstaunliches geleistet: „Das sind jetzt keine guten Ergebnisse. Da freut sich keiner im Willy-Brandt-Haus.“ Aber immerhin habe man abgewendet, „dass wir erstmals in unserer Geschichte aus Landtagen rausfliegen. Kämpfen hat sich gelohnt für meine Partei.“ „Also keine Klatsche?“, fragt ZDF-Reporterin Bettina Schausten. Kühnert: „In diesem Ergebnis liegen Botschaften in Richtung der Bundespolitik.“ Aber etwas ändern an der SPD-Politik? Nein! „Seriöse Politik muss darin bestehen, bei Gegenwind nicht einfach umzufallen … sondern sie muss werben, erklären, erläutern, viel mehr als wir das bisher tun.“ Das sei die „Hauptbotschaft des heutigen Abends und der letzten Wochen“. In der „Berliner Runde“ im ZDF sagt er nochmal, dass es „vermisst“ werde, dass man besser erkläre.

Als er nach der Rolle von Scholz gefragt wird, sagt er, es gehe für seine Partei nun darum, „sich stärker zu emanzipieren“ und man werde sich nicht mehr „auf der Nase herumtanzen lassen von anderen“. Also Koalitionsbruch? „Nein, man werde die gemeinsame Arbeit zu Ende bringen.“