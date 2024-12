Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Seit den frühen Morgenstunden läuft ein internationaler Polizeieinsatz gegen ein irakisch-kurdisches Schleusernetzwerk in Deutschland. 500 Polizisten sind im Einsatz, vor allem im Ruhrgebiet, aber auch in Baden-Württemberg. In Essen, Gelsenkirchen, Grevenbroich, Bochum und weiteren Städten stürmten Spezialeinheiten, darunter das GSG9, mehrere Mehrfamilienhäuser, Lagerhallen und ein Asylheim.

Die gesuchten Tatverdächtigen sollen Migranten aus dem Nahen Osten und Ostafrika „in kleinen minderwertigen Schlauchbooten“ von Frankreich nach Großbritannien geschleust haben, wie eine Sprecherin der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf sagte. Zuvor hatte Bild berichtet. In Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben der Bundespolizei in Sankt Augustin auch mehr als 20 französische Ermittler sowie drei Europol-Experten dabei. Die Bundespolizei sei von den französischen Kollegen gebeten worden, mehr als zehn europäische Haftbefehle zu vollstrecken – „soweit wir die Leute antreffen“. Die europäischen Behörden Europol und Eurojust koordinieren.