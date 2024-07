Fast zweieinhalb Jahre dauert die ukrainische Abwehrschlacht gegen Russlands Invasionstruppen jetzt schon an. Und ein Waffenstillstand oder sogar ein Frieden scheinen überhaupt nicht in Sicht. Die Welt erlebt einen Zermürbungskrieg in Europa. Der Westen schickt Waffen in die Ukraine, damit das Land überhaupt standhalten kann.

Aber die Waffen kosten nicht nur viel Geld, sie sind auch umstritten. Denn insbesondere im ganz linken und im ganz rechten Lager heißt es immer wieder: Wer Waffen liefert, verlängert den Krieg. Stimmt das? Und wäre Putin sonst zu Verhandlungen bereit? Nicht zuletzt stellt sich auch die Frage nach dem Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland, die nach dem Willen des CSU-Politikers Alexander Dobrindt in ihre Heimat zurückgeschickt werden sollen, wenn sie bei uns keine Arbeit aufnehmen.

Darüber diskutiert Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier in dieser Ausgabe des Cicero Hard Talks mit Miriam Kosmehl, Osteuropa-Expertin bei der Bertelsmann-Stiftung. Mit Roderich Kiesewetter, ehemaliger Oberst der Bundeswehr, der für die CDU im Bundestag sitzt und als einer der entschlossensten Befürworter einer militärischen Unterstützung der Ukraine gilt. Sowie mit Ralf Stegner, SPD-Bundestagsabgeordneter und Befürworter einer diplomatischen Lösung des Kriegs. Er findet: Wir haben uns hier in Deutschland viel zu sehr auf eine reine Militärlogik eingelassen – und schüren damit letztlich eine Eskalation.

Miriam Kosmehl, Roderich Kiesewetter und Ralf Stegner (v.r.n.l.) in den KiVVON-Studios / C. Traub

Das Gespräch wurde am 28. Juni 2024 als „Cicero Hard Talk“ in den Studios von KiVVON aufgezeichnet. Sie können das dazugehörige Video hier anschauen oder auf KiVVON. Dort finden Sie auch alle bisher erschienenen „Cicero Hard Talk“-Folgen.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.

Mehr Podcast-Episoden: