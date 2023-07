„Was isser denn, was hat er denn, was kann er denn, was macht er denn, was red‘ er denn, wer glaubt er, dass er is?“, sprechsingt der große Falco in seinem Lied „Egoist“, wonach sich die ganze Welt nur um ihn drehe, weshalb er sich täglich alles gebe und zwar pur, „sure“. Der Liedtext lässt sich gut als Bestandsaufnahme unserer Zeit heranziehen, wonach jeder irgendwie besonders sein will, weshalb es jetzt unter anderem 72 Geschlechter (oder sind es schon mehr?) geben soll.

Der Liedtext passt aber auch gut zum neuen Queer-Beauftragten Berlins, Alfonso Pantisano, der derzeit mit hanebüchenen Strafanzeigen gegen zeitgeistkritische Journalisten, namentlich Julian Reichelt und Judith Sevinc Basad, von sich reden macht. Nicht nur, weil hier jemand offenkundig versucht, die eigene queer-woke Grundhaltung anderen aufzuzwingen, sondern auch, weil es einiges an Verwirrung gibt, in wessen Namen Pantisano hier eigentlich zur Jagd geblasen hat.