Schon ein Jahr nach der Bundestagswahl 2017 wird die heutige bayerische Landtagswahl auch ein erster und vor allem wichtiger Vertrauenstest für die Große Koalition der Unionsparteien und der SPD in Berlin. Denn in Bayern könnte die CSU laut vielen repräsentativen Umfragen der vergangenen Wochen so viele Wählerstimmen einbüßen, dass sie Ihre absolute Mehrheit verliert. Aber wer wird dann Koalitionspartner? Die Freien Wähler? Die immer weiter wachsenden Grünen? Die ebenfalls abstürzende SPD? Schafft es die FDP in den Landtag? Wie stark wir die AfD?

Auch personelle Fragen sind mit der Bayernwahl verbunden: Was wird aus CSU-Chef Horst Seehofer? Was aus dem Ministerpräsidenten Markus Söder? Welche Auswirkungen hat das Ergebnis auch auf die bereits schwindende Macht von Angela Merkel, die im Dezember auf dem CDU-Parteitag wieder als Parteichefin bestätigt werden will?

Antworten auf diese Fragen und Analysen zu den aktuellen Ergebnissen aus Bayern liefert Cicero-Chefredakteur Christoph Schwennicke gemeinsam mit der Kommunikationswissenschaftlerin Andrea Römmele im Rahmen einer Wahlsondersendung im Informationskanal Phoenix. Moderiert von Helge Fuhst nehmen die Experten zwischen 16.30 Uhr bis 20 Uhr immer wieder Stellung zu den Prognosen, den ersten Hochrechnungen und den Statements der Spitzenpolitiker. Sollten Sie die Wahlsendung über das Internet live verfolgen wollen, klicken Sie einfach auf den Link zum Phoenix-Livestream.