Eine Woche vor der Bayernwahl stellte sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Fragen der Cicero-Chefredakteure Christoph Schwennicke und Alexander Marguier. Pikant dabei: Vergangene Woche wurde eine Umfrage veröffentlicht, nach der die CSU bei der Wahl nur 33 Prozent der Wählerstimmen bekommen würde. Das würde für die CSU nicht nur den Verlust der absoluten Mehrheit in Bayern bedeuten, sondern das mit Abstand schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Trotz der miesen Umfragewerte gab sich Söder im Gespräch gelassen. „Einen Franken kann man nur schwer unter Druck setzen“, sagte er. Trotzdem sei es „schon einmal deutlich leichter gewesen, Ministerpräsident zu sein“.

Söder: schlechte Werte Folgen der Politik in Berlin

Schuld an den schlechten Zahlen sei vor allem die Politik der Großen Koalition, sagte Söder. In Berlin würde „zu wenig Rücksicht auf die Bundesländer“ genommen. Beim Thema Migration beispielsweise würde nicht genug daran gearbeitet „eine politisch ausbalancierte Lösung zu finden“. Das habe den Wahlkampf in Bayern immer wieder gebremst, „als wir gerade in Schwung gekommen sind. Die Menschen wollen der Politik in Berlin einen Denkzettel verpassen, und das können sie am schnellsten in Bayern.“

Mit den Grünen unter Umständen, mit AfD auf keinen Fall

Söder appellierte daran, dass Stabilität in Bayern nur über starkes Ergebnis für die CSU erreichbar sei. „Eine Koalition zwischen Grünen, und SPD, und FDP, vielleicht noch Links-Partei, und Freie Wähler – glauben Sie ernsthaft, dass das zu Stabilität führt?“ Er wies auf Baden-Württemberg hin, wo die Regierungskonstellationen ordentlich durchgemischt wurden und das Land nun im Wirtschaftswachstum hinter Bremen rangiere. Eine mögliche Koalition der CSU mit den Grünen wollte Söder nicht ausschließen, noch aber seien die Parteien in grundsätzlichen Fragen zu weit voneinander entfernt. So wollten die Grünen keine Ausländer abschieben, nicht einmal Straftäter. Da aber seien er und die CSU kompromisslos. „Wenn jemand Straftaten begeht, dann muss er unser Land wieder verlassen.“

Kategorisch ausschließen könne er aber ein Bündnis mit der AfD. Diese Partei habe während der Ereignisse in Chemnitz „die Maske endgültig fallen gelassen“, sager Söder. Außerdem rügte der bayerische Ministerpräsident das Verhalten der AfD im bayerischen Wahlkampf: „Die haben gesagt, sie seien die Strafe Gottes für die CSU in Bayern. Wer so etwas sagt, der hat den Schuss nicht gehört und gehört nicht in den Landtag.“

Sehen Sie das gesamte Gespräch hier noch einmal. Wir bitten wegen der schlechten Ton-Qualität um Entschuldigung