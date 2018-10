Ein Jahr ist es her, da endete die Bundestagswahl für die Grünen mit einer bitteren Enttäuschung. Nach einem uninspirierten Wahlkampf erreichte die Partei lediglich 8,9 Prozent und zog als kleinste von sechs Fraktion in den Bundestag ein. Von der Unzufriedenheit vieler Wähler über die Große Koalition konnte die Öko-Partei nicht profitieren. Rot-Grün entpuppte sich zugleich endgültig als Auslaufmodell. Denn auch in drei Bundesländern waren rot-grüne Landesregierungen im Jahr 2017 abgewählt worden. Und so erschienen im Umfeld der Bundestagswahl im vergangenen Jahr bereits die ersten Nachrufe auf die Grünen, auf das Generationenprojekt der Post-68er.

Plötzlich wieder hip Es scheint so, als müsse das Ende der Grünen vorerst vertagt werden. Die Partei ist wieder da. In Umfragen erreicht die Partei derzeit Werte zwischen 12 und 16 Prozent. Damit rückt sie der SPD gefährlich nahe. Eine erste Umfrage sah die Grünen in der vergangenen Woche sogar schon bei 17 Prozent und damit noch vor den Sozialdemokraten. Auch bei der Bayernwahl am 14. Oktober könnten die Grünen mit einem Stimmenanteil von bis zu 20 Prozent zweitstärkste Partei werden. Bei Jung- und Erstwählern liegt sie sogar gleichauf mit der CSU.

