Kaum war Volker Kauder abgewählt, da begannen die Merkelianer in der CDU, das Desaster schön zu reden. Hohle Phrasen und platte Durchhalteparolen wurden formuliert. Von einem Gewitter, das sich entladen habe, war die Rede, von einem Akt innerparteilicher Demokratie. Merkel, so hieß es, sei weiter die Richtige an der Spitze der Partei und an der Spitze der Regierung. Sie sei noch immer einer der beliebtesten Politikerinnen im Lande. Sogar die steile These, dass die Kanzlerin durch den Aufstand in der Fraktion gestärkt worden sei, war zu hören. Und zwar, weil der Druck in der Partei jetzt ein Ventil gefunden habe.

Erosion der Macht Merkels weit fortgeschritten Das Gegenteil ist der Fall. Die Kanzlerin ist durch die Abstimmungsniederlage in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion final beschädigt worden. Es ist ja nicht irgendjemand abgewählt worden, sondern einer der engsten politischen Weggefährten von Angela Merkel, ein Eckpfeiler in ihrem Machtsystem. Und die Tatsache, dass der Aufstand zerstörerisch wirkte, aber ohne personelle oder programmatische Perspektive war, zeigt letztendlich, wie tief sich die Krise bereits in die Partei hineingefressen hat. Wie weit die Erosion der Merkelschen Macht bereits vorangeschritten ist.

