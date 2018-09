Misstrauensvotum gegen Merkel

Kauders Abwahl ist vor allem Breitseite sowohl gegen Merkel wie auch gegen Seehofer. Der unionsinterne Streit wegen der Migrationspolitik im Sommer, und jetzt noch das komplett verunglückte Krisenmanagement in Sachen Hans-Georg Maaßen: Da muss sich sehr, sehr viel Unmut aufgestaut haben bei den Bundestagsabgeordneten, deren Wahlverhalten eine gezielte Insubordination darstellt. Insbesondere für die Bundeskanzlerin ist dieser 25. September, der mit einer Gardinenpredigt durch den BDI-Vorsitzenden Dieter Kempf auf dem Tag der deutschen Industrie begonnen hatte, ein absolutes Desaster. Die Wahl des nordrhein-westfälischen Finanzpolitikers Brinkhaus ist nichts anderes als ein Misstrauensvotum gegen Merkel. Der 50 Jahre alte, bisherige Fraktionsvize hatte in einem Statement zwar angekündigt, auch nach der Wahl mit Angela Merkel vertrauensvoll zusammenarbeiten zu wollen. Aber das hatte er natürlich in Erwartung seiner eigenen Niederlage gesagt. Jetzt stellt sich vielmehr die Frage: Wie soll die Kanzlerin mit einem Fraktionschef zusammenarbeiten, der gegen ihr ausdrückliches Votum gewählt wurde?