Nicht jedes Märchen endet mit einem Happy End. Denken Sie nur an Rumpelstilzchen: Nachdem der dämonische Hutzelmann tagein, tagaus das gleiche Mantra in die Welt hinaus posaunte – dieses abgeleierte „Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß“ –, zerschellte seine falsche Weltsicht irgendwann an den Steilklippen der Realität. Märchenfreunde mögen sich noch erinnern: Die von Rumpelstilzchen als Geisel gehaltene Müllertochter war irgendwann hinter das Rätsel und somit hinter den Namen des geradewegs hysterischen Winzlings gekommen, und der sprang daraufhin wutentbrannt in die Luft, sagte einen allerletzten Satz („Das hat dir der Teufel gesagt“) und zerrisst sich hernach voll Zornesröte in zwei Teile.