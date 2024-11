Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Erinnern wir uns an Willy Brandt. Bei der Bundestagswahl 1961 trat Brandt das erste Mal gegen Konrad Adenauer an. Die CDU verlor ihre absolute Mehrheit. Die Ära Adenauer neigte sich ihrem Ende entgegen. Das war es aber auch schon. Vier Jahre später, 1965, trat Willy Brandt erneut an. Wieder verlor er. Diesmal gegen Ludwig Erhard. Als im Dezember 1966 die Minister der FDP wegen eines Streits um den Bundeshaushalt (!) das Kabinett Erhards verließen, bildete Georg Kiesinger eine große Koalition. Willy Brandt wurde Außenminister.

Die Wahlen 1969 ermöglichten es schließlich Brandt, eine sozialliberale Koalition zu bilden – obwohl die CDU die stärkste Fraktion stellte. Erst die Wahl 1972 bescherte Willy Brandt eine knappe Mehrheit.