Herr Polak, Sie waren sieben, als Sie der Vater eines Freundes beim Abendbrot im angetrunkenem Zustand beschimpft hat: „Ihr Juden tragt die volle Schuld am Tod von Jesus.“ Wie haben Sie reagiert?

Alle haben mich in diesem Moment angeguckt. Dabei wusste ich gar nicht, wer dieser Jesus ist, an dessen Tod ich Schuld sein sollte. Ich fühlte mich sehr unwohl.