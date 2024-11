Olaf Scholz hat, so legen seine Auftritte der vergangenen Woche nahe, den Bezug zur politischen Wirklichkeit, den realistischen Blick auf das Notwendige und Machbare und vor allem den realistischen Blick auf sich selbst weitestgehend eingebüßt. Der offenkundigste Beleg dafür ist seine am Sonntagabend bei Caren Miosga geäußerte völlig irreale Erwartung, entgegen allen Umfragewerten bei den anstehenden vorgezogenen Neuwahlen für eine zweite Amtszeit gestärkt zu werden. Nie in der bundesrepublikanischen Geschichte war ein Kanzler unbeliebter als er, nie war die Partei eines Regierungschefs so weit entfernt von der Stimmung in der Bevölkerung. Aber was sehr viel wichtiger und entscheidender ist: Nie zuvor seit 1949 hat eine Regierung mit ihrer Politik so sehr zu einer derart desaströsen, multiplen Krise beigetragen wie diese.