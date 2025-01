Der Prozess vor dem Berliner Verwaltungsgericht beginnt am Montagmorgen allzu ungewöhnlich: Damit die Identität der Klägerin festgestellt werden konnte, musste Nancy A. ihren Niqab zunächst in einem Nebenraum anheben. Nur eine Sondergenehmigung des Gerichts ermöglicht es, dass sie den Verhandlungssaal an diesem Tag vollverschleiert betreten darf. Nicht nur die große Anzahl an Medienvertreter verdeutlicht: Für das Berliner Verwaltungsgericht ist es kein Tag wie jeder andere.

Die ostdeutsche Nancy A. lebt in Berlin-Lichtenberg. 2016 sei sie nach eigener Auskunft zum Islam konvertiert und habe zunächst ein Kopftuch getragen. Später entschied sie sich unter dem religiösen Einfluss ihres Glaubensgelehrten, einen Niqab zu tragen. Die dreifache Mutter und Erzieherin in einem Flüchtlingsheim in Marienfelde sei im Winter, wenn sie kein Fahrrad fahren könne, auf ihr Auto angewiesen. Doch möchte die Muslimin im Straßenverkehr nicht den Blicken fremder Männer ausgesetzt sein.