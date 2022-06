Alle zwei Jahre dasselbe Spiel: Der amtierende Bundesbildungsminister und der Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK) stellen den „Nationalen Bildungsbericht“ vor. So geschehen am heutigen Tag. Diesmal mit dabei: Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Karin Prien (CDU). „Nationaler Bildungsbericht“, das klingt bedeutungsschwer. So, als würde Rechenschaft abgelegt über den Zustand des deutschen Bildungssystems und als würden zumindest theoretisch strategische Pflöcke eingeschlagen für dessen Zukunftsweg. Und tatsächlich haben unzählige Bildungswissenschaftler und Statistiker mehr als 400 Seiten zu Papier gebracht. Der Darstellungsdrang der Autoren überstieg dabei wieder einmal jenes Maß, das man dem Publikum zumuten zu können glaubte. Zahlreiche Datensätze und Diagramme sind in der voluminösen Printfassung daher nicht einmal enthalten, sondern ins www ausgelagert.

Undurchsichtig und Uneindeutig Der Bericht soll vor allem Politikern, Journalisten, Wissenschaftlern und Interessierten einen Überblick über den Zustand des deutschen Bildungssystems geben. Eines darf man indes mit Gewissheit annehmen: Man wird in Deutschland am Ende so gut wie keinen Politiker oder Journalisten finden, der sich den Gesamttext zu Gemüte führt. Und das im Grunde mit Recht.