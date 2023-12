So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Der Bundesrechnungshof in Bonn ist eine oberste Bundesbehörde, aber er hat nichts zu entscheiden. Und wohl gerade deswegen ist er frei, vieles zu sagen, was sich andere staatliche Institutionen nicht herausnehmen. Er prüft – nicht an Weisungen gebunden – die Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit der Haushaltsführung des Bundes, und er soll den Bundesrat, den Bundestag und auch die Bundesregierung beraten.

Üblicherweise bedeutet das, dass seine Berichte eine willkommene Quelle für Zeitungsartikel über Verschwendung und bizarre Verwaltungsfehler wie die sogenannten So-da-Brücken sind – und dann von der Bundesregierung und den Regierungsfraktionen im Bundestag geflissentlich ignoriert werden.