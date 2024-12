Mit der Wiederwahl von Kretschmer gehen dramatische Monate des Sondierens und Verhandelns nach der Landtagswahl vom 1. September zu Ende. Der spannende Showdown gipfelte an diesem Mittwoch darin, dass die AfD durch ein unerwartetes Manöver noch Kretschmer zu verhindern suchte. Mit 40 Sitzen ist die AfD in Dresden knapp hinter der CDU zweitstärkste Kraft. Sie trat mit ihrem Spitzenkandidaten Jörg Urban zur Wahl an. Im ersten Wahlgang erhielt Urban die 40 Stimmen seiner Fraktion, im zweiten Wahlgang jedoch überraschend nur eine Stimme. Der unabhängige dritte Kandidat im Rennen hingegen, der parteilose Matthias Berger, erhielt 39 Stimmen.