Als „Mutter aller Probleme“ hatte der damalige Innenminister und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer die Migration einst bezeichnet. Im Spätsommer 2018 war das. Und Seehofer wurde damals wegen seiner Aussage selbstverständlich von den meisten Medien durch den Fleischwolf gedreht. Nach dem Motto: Wie kann man so etwas nur behaupten? Es scheint Ewigkeiten her zu sein.

Inzwischen vergeht schließlich kein Tag, an dem nicht über die Folgen unkontrollierter Massenmigration gestritten würde – und insbesondere die SPD ringt schwer mit sich, alte Dogmen über Bord zu werfen. So soll es am Dienstagabend bei deren Fraktionssitzung im Bundestag zu einem lautstarken Disput gekommen sein, in dessen Verlauf der Bundeskanzler gedroht habe, indirekt die Vertrauensfrage zu stellen.

Innerhalb der Ampel brennt die Hütte

Anlass war das – bereits abgemilderte – „Sicherheitspaket“, worauf man sich in der Ampel-Koalition unter dem Eindruck der tödlichen Messerattacke von Solingen mühsam geeinigt hatte und das nun von mehreren SPD-Mitgliedern grundsätzlich in Frage gestellt wurde, weil es „rassistische und ausgrenzende Narrative“ bediene. Eine Sichtweise, die, so absurd sie klingen mag, wohl auch von einigen sozialdemokratischen Abgeordneten geteilt wurde. Dass dem Kanzler deswegen die Hutschnur geplatzt sein soll, wäre nur allzu verständlich.

Denn kaum ein Thema treibt die Bevölkerung derart um wie die Migration (Stichwort: „Mutter aller Probleme“). Und wenn Scholz, der sich doch so gern seine Problemlösungskompetenz zugutehält, nicht einmal mit einem Sicherheitspaketchen durchkommen würde, bräuchte er sich erst gar nicht in den nächsten Wahlkampf zu begeben. Dieser Wahlkampf nahm freilich bereits an diesem Mittwoch sehr deutliche Konturen an, nämlich im Rahmen seiner Regierungserklärung und der sich anschließenden Debatte.

Der Kanzler jedenfalls sprach vieles an – von der beabsichtigten Stärkung des deutschen Industriestandorts über Ukrainehilfen bis hin zur Kapitalmarktunion. Die „Mutter aller Probleme“ allerdings fand keine Erwähnung. Was umso deutlicher macht, dass bei diesem Thema innerhalb der Ampel im Allgemeinen und der Sozialdemokratie im Besonderen tatsächlich die Hütte brennt.

Eindämmung der ungeordneten Zuwanderung

An diesem Donnerstag beginnt in Brüssel ein EU-Gipfel, und die Eindämmung der irregulären Migration steht sehr prominent auf der Tagesordnung. Scholz wird dort auftreten nicht nur als der Kanzler eines von Rezession geplagten Landes, sondern auch als Anführer einer Regierungskoalition, die selbst in Sachen Migration jegliche Handlungsfähigkeit vermissen lässt, sollten die geplanten Verschärfungen im Rahmen des „Sicherheitspakets“ absehbar an parlamentarischen Mehrheiten scheitern.

Diesen Punkt sprach Unionsfraktionschef Friedrich Merz in seiner Replik an den Bundeskanzler denn auch deutlich an: Dieser fahre nach Brüssel als Repräsentant eines Bündnisses, das bei der Eindämmung der ungeordneten Zuwanderung „nicht einmal in Trippelschritten“ vorankomme. Und Deutschland wird von den anderen EU-Ländern ohnehin schon seit einer gefühlten Ewigkeit als „Mutter aller Probleme“ gesehen, weil bei uns mit Blick auf Asylfragen nicht nur die Kluft zwischen Anspruch (Ordnung, Umverteilung, Humanität) und der rauen Wirklichkeit besonders groß ist. Sondern auch, weil die Bundesrepublik aufgrund ihrer im europäischen Vergleich hohen Sozialleistungen weiterhin als Migrationsmagnet funktioniert.

Im migrationspolitischen Abseits

Während also Teile der SPD immer noch ihre alten Zöpfe flechten (von den Grünen ganz zu schweigen), wächst die AfD zu einer neuen Volkspartei heran, der manche glauben, mit einem Verbotsverfahren beikommen zu können. Derweil steht die Bundesrepublik immer mehr im migrationspolitischen Abseits, weil eben immer mehr EU-Staaten neue und teilweise drastische Maßnahmen ergreifen, um der „Mütter aller Probleme“ (Migration und Deutschlands diesbezügliche Politik) endlich Herr zu werden.

Am Wochenende hat etwa der polnische Regierungschef Donald Tusk angekündigt, das europäische Asylsystem auszusetzen, um nicht länger zum Opfer von Putins hybrider Kriegsführung zu werden, der Massenmigration ganz gezielt als geopolitische Waffe einsetzt. Italien wiederum lagert Asylverfahren neuerdings nach Albanien aus, Dänemark und Schweden fahren die Transferleistungen für Asylbewerber konsequent herunter.

Selbst Ursula von der Leyen schreibt in einem Brief an die 27 Mitgliedstaaten wörtlich: „Wir sollten auch weiterhin nach Möglichkeiten suchen, was die Idee der Entwicklung von Rückführungszentren außerhalb der EU betrifft.“ Man sei ganz generell offen für „innovative Wege“ im Umgang mit Asylbewerbern, so die EU-Kommissionspräsidentin. Nur die Bundesregierung kommt mal wieder nicht zu Potte, weil sie sich weiterhin als humanitäre Weltmeisterin feiern lassen will. Das Problem ist nur: In Europa will da schon lange niemand mehr mitfeiern. Der deutsche Sonderweg hat sich einmal mehr als Sackgasse erwiesen.