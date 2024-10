Vorab: Ich bin als Gastarbeitertochter in Mannheim geboren und aufgewachsen. Dort lebte ich in einem multikulturellen und sozial schwachen Arbeiterviertel. Meine Eltern – kemalistisch und bildungsaffin – lehrten mich von Beginn an den Respekt vor der Kultur und Religion der Mehrheitsgesellschaft. Nicht wenige von uns deutsch-türkischen Gastarbeiterkindern wurden Akademiker. Gewalt an Frauen und Missachtung von Frauen war sehr selten ein Thema – und dann meist in den damals sehr seltenen strenggläubigen Familien.