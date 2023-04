Er hat es also getan. Nachdem sogar die Chefredakteurin des Springer-Blatts Bild ihrem „Chef“ am Samstag eine Entschuldigung nahegelegt hatte, erfolgte an diesem Sonntag die erwartete Reaktion des Verlagskonzernchefs Mathias Döpfner. Sie fiel zwar etwas schmallippig aus, zumal die Form der Schadensbegrenzung mit allen entscheidenden Stellen innerhalb des Unternehmens minutiös abgesprochen gewesen sein dürfte. Aber in einem Punkt formulierte Döpfner sehr klar und unmissverständlich: „Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich mit meinen Worten viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe. Ein Beispiel: ,Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten.‘ Das ist verletzend. Und wörtlich genommen natürlich Quatsch.“

So ist es an diesem Sonntag nachzulesen auf der Internetseite von Bild. Ausgestanden ist die Sache damit natürlich noch nicht, denn es gibt genügend Leute, die auf den an die Zeit geleakten internen Chatprotokollen des Springerchefs ihr eigenes Süppchen kochen wollen. Das gilt unternehmensintern genauso wie für die verlegerische Konkurrenz oder für Politiker, denen der regierungskritische Kurs von Springer-Titeln wie Welt oder eben Bild schon lange ein Dorn im Auge ist, weil man doch gern unbehelligt durchregieren würde und sich dabei von Journalisten, die ihren Job noch ernst nehmen, nur ungern stören lässt.