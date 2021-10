Mario Czaja (CDU) wurde 1975 in der Charité geboren, er ist in Berlin-Mahlsdorf aufgewachsen und ging in der heutigen Ulmen-Grundschule in Kaulsdorf-Süd zur Schule. Ab 2011 war er Senator für Gesundheit und Soziales in Berlin, dieses Jahr wurde er für seinen Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf direkt in den Bundestag gewählt.

Herr Czaja, das Direktmandat für Marzahn-Hellersdorf war die letzten zwei Jahrzehnte fest in Petra Paus Händen, nun haben Sie es ihr überraschend deutlich abgerungen. Waren Sie vom Ergebnis so überrascht wie die meisten?