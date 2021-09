Natürlich könne sie seine Wut nachvollziehen, sagt Pau hinterher. „Die Menschen fühlen sich in ihrer Lebensleistung nicht wertgeschätzt.“ Die Linken-Politikerin und dienstälteste Vizepräsidentin des Deutschen Bundetags (seit 2006) steht an diesem Mittwochvormittag vor dem Netto an der Marzahner Promenade. Es ist Wahlkampfzeit, Pau verteilt mit ihrem Team Flyer und Kekse auf dem Wochenmarkt und in den Friseursalons, Supermärkten, Solarien, Dönerbuden. So gut wie jeder erkennt sie hier: „Juten Morgen, Frau Pau, vielen Dank, nach dem Motto: Die Linken ham wa zum Fresssen jern“, sagt der Mitarbeiter der Fahrschule, als Pau ihm ein Keksherz mit Linken-Logo gibt. Seit 1998 sitzt sie – stets direkt gewählt – im Bundestag; als Vertreterin des Bezirks Marzahn-Hellersdorf erhielt sie in den vergangenen 16 Jahren stets über 30 oder sogar 40 Prozent der Erststimmen. 2017 waren es 34,2 Prozent.