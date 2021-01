So erreichen Sie Ewald Kiel:

Ewald Kiel ist Ordinarius für Schulpädagogik an der LMU München, und war Direktor des Departments für Pädagogik und Rehabiltation sowie Mitglied des Universitätssenats. Er hat ein Inklusionskonzept für die Stadtschulen Münchens entworfen.

Die Corona-Pandemie wird üblicherweise als ein medizinisch – epidemiologisches, wirtschaftliches oder juristisches Problem betrachtet. Dabei wird übersehen, dass im Zuge der steigenden Infektionszahlen ganz nebenbei das größte Erziehungsexperiment in der Geschichte der Bundesrepublik stattfindet. Die Kanzlerin, bisweilen liebevoll als „Mutti“ bezeichnet, und die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten möchten nämlich – so eine wissenschaftliche Definition von Erziehung – psychische Dispositionen der Bevölkerung so verändern, dass die Menschen endlich das Richtige tun.

Also machen sie Vorschriften und beklagen sich dann lauthals, wenn die uneinsichtigen Bürgerinnen und Bürger trotzdem unvernünftig handeln. Eltern kennen dieses Problem: Das, was Kinder tun sollen, ist nicht das, was die Kinder wollen! Deswegen tun es die Kinder häufig nicht. Wissenschaftlich spricht man hier von Reaktanz: Auf die Einschränkung von Entscheidungsspielräumen reagieren die Kinder und Jugendliche mit Widerstand. Wie müsste man die Bürgerinnen und Bürger erziehen, damit es nicht zu diesem Widerstand kommt oder sich mit dem Widerstand zumindest leichter umgehen lässt?