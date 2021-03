So erreichen Sie Bastian Brauns:

Bastian Brauns leitet das Wirtschaftsressort „Kapital“ bei Cicero. Zuvor war er Wirtschaftsredakteur bei Zeit Online und bei der Stiftung Warentest. Seine journalistische Ausbildung absolvierte er an der Henri-Nannen-Schule .

Der Begriff Ich-AG wurde einst in den neunziger Jahren im Zuge der Hartz-Reformen geboren. Dem Zeitgeist der New Economy entsprechend, sollte das Konzept modern und finanziell reizvoll klingen, um Arbeitslosen mit staatlichen Zuschüssen einen Einstieg in die Selbstständigkeit zu erleichtern. Nun herrscht offenbar ein neuer Zeitgeist vor: Der der Ich-Ich-Ich-AG.

Dabei geht es nicht mehr um Hilfe für Arbeitslose, sondern offenbar darum, Abgeordneten des Deutschen Bundestages den Abgang zu versüßen, insbesondere einigen Parlamentariern der Union. Wirklich illegal ist daran das Meiste wohl nicht. Doch die Politiker nutzen geschickt Transparenz-Lücken, die zwar längst bekannt sind, aber bislang kaum wirklich jemanden zu interessieren schienen.