Davon abgesehen ist in der Partei von Bescheidenheit wenig zu spüren, erst recht nicht von Selbstkritik oder Neuorientierung. Auf ihrem Europa-Parteitag am vergangenen Wochenende in Augsburg versuchte die Führung stattdessen, mit alten Inhalten den Eindruck eines Aufbruchs zu erwecken. „Wir haben jetzt eine echte Chance,“ erklärte die Vorsitzende Janine Wissler, „die Lähmung hinter uns zu lassen und die Lösung der Probleme gemeinsam anzupacken.“