Der Klimawandel ist nicht zu leugnen und ebenso nicht, dass der menschengemachte Anteil daran hoch ist. Es muss hohe Priorität haben, den Anstieg der Erderwärmung zu bremsen. Der Wortkünstler Max Goldt kritisierte Aktionismus am Beispiel der Wahrnehmung bei der Rettung von Überlebenden von Erdbeben: „Wie geht die Suche vor sich? Natürlich ‚fieberhaft‘. Dabei will man doch stark hoffen, dass es Fachleute und besonnene Helfer sind, die einigermaßen kühlen Kopfes und in Kenntnis der bergungslogistischen Notwendigkeiten die Menschen suchen, und nicht, dass da irgendwelche emotional aufgeweichten Gestalten wie im Fieberwahn in den Trümmern herumwühlen.“ Emotionaler Aktionismus garantiert nun mal kein Überleben – nirgendwo.