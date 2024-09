Kretschmer hat sich in den letzten Monaten konsequent den Positionen von AfD und BSW angeglichen: massive Kritik an der Migrationspolitik und Skepsis bei der Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Während Ministerpräsident Ramelow in Thüringen mit seiner Linkspartei regelrecht abgestürzt ist, verliert die CDU Sachsens kaum an Stimmen. Grüne und SPD werden dem Landtag wohl auch in Zukunft noch angehören, die FDP ist aber definitiv raus. So wie nach ersten Hochrechnungen auch die Linkspartei. Deren einzige Chance auf einen Einzug in den Landtag: die Eroberung von zwei Direktmandaten. Kommt es nicht dazu, gibt es ohne Machtbeteiligung des BSW keine Regierungsmehrheit mehr gegen die AfD.