Konsequenz aus den Silvester-Krawallen - Berlin braucht endlich eine bürgerliche Regierung

Die Krawalle in der Silvesternacht haben gezeigt: Berlin ist eine gescheiterte Stadt. Es ist der falsche Ort und die falsche Zeit für rot-rot-grüne Experimente. Die ganzen Flausen, an denen sich Linke und Grüne bis heute in der Hauptstadt laben, haben schlichtweg keine Berechtigung mehr.