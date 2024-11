Denn daran hat wohl keiner der Beteiligten ein echtes Interesse. Und ob das für Deutschland, seine Wirtschaft und seine Bürger nicht doch besser wäre, spielt bei den Erwägungen der Beteiligten allenfalls eine Nebenrolle. Die Hauptrolle spielt das Kalkül, wie man möglichst lange im Amt bleiben und möglichst in der Öffentlichkeit und in der eigenen Partei in einem guten Licht dastehen kann, um dann wiederum bei den Wahlen im Herbst 2025 vielleicht doch besser abzuschneiden als in den aktuellen Umfragen. Denkbar wäre in diesem Sinne folgendes Szenario einer Einigung: