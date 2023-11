„Wir dürfen uns nicht immer tiefer in die Misere sparen“, greift Parteichef Omid Nouripour wenige Stunden vor dem Start in die längste Bundesdelegiertenkonferenz der grünen Geschichte zu einer Formulierung, die schon die Gegenwart dieser Misere anzeigt. Eine, an der die Grünen ihren Anteil haben: weil sie es selbst als Regierungspartei nicht geschafft haben und nicht schaffen, die politische Verantwortung für den Kampf gegen die Erderwärmung, für Erfolge in der „Menschheitsaufgabe“ (Winfried Kretschmann) anderen Parteien mit zu übertragen. Jenen, die in Bund und Ländern an Kabinettstischen sitzen oder sogar – wie Baden-Württembergs CDU ab 2016 – unbedingt gemeinsam regieren wollen.