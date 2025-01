Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Vielleicht hätte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann erstmal selbst Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen sollen, bevor er mit der dpa über deren Auswirkungen und möglichen Einsatz an Schulen sprach. Dann hätte er auf die Frage „Was ist Bildung?“ von ChatGPT, der bekanntesten KI, nämlich zur Antwort erhalten:

„Bildung ist ein umfassender Prozess, der nicht nur das Erlernen von Wissen und Fähigkeiten umfasst, sondern auch die persönliche und soziale Entwicklung eines Individuums. Sie fördert kritisches Denken, Kreativität und die Fähigkeit, in einer komplexen Welt zu navigieren. Bildung geschieht nicht nur in Schulen, sondern auch durch Erfahrungen, Interaktionen und das Streben nach Wissen im Alltag. Sie spielt eine entscheidende Rolle in der Gesellschaft, indem sie Menschen befähigt, informierte Entscheidungen zu treffen und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.“

Das ist eine durchaus akzeptable, verallgemeinerungsfähige Definition. Der Bildungsbegriff, den Kretschmann – selbst übrigens mal Gymnasiallehrer für Biologie und Chemie, allerdings schon seit 1980 meist als Landtagsabgeordneter beurlaubt – in diesem Interview offenbarte, scheint sich allenfalls auf das Navigieren in einer komplexen Welt zu beschränken.

KI als Korrektor?

Aber der Reihe nach: Kretschmann forderte in dem Interview mit der Nachrichtenagentur, dass die Veränderungen durch die „Revolution“ der KI „möglichst schnell auch in der Schule abgebildet werden.“ Konkret hält Kretschmann den Einsatz von KI durch Lehrer beim Korrigieren von Klassenarbeiten für sinnvoll. Und er findet, wie schon sein grüner Parteifreund und Fraktionschef im Landtag, Andreas Schwarz, gesagt hatte, dass ein Tutoren-Tool auf dem Handy ein „guter Nachhilfe-Lehrer“ sein könnte.

Nebenbei: Wie zuverlässig dieser künstliche Nachhilfe-Lehrer tatsächlich ist, kann jeder selbst prüfen. Ich habe es an meiner eigenen Person getan. ChatGPT jedenfalls behauptete in der App-Version auf die Frage nach mir selbst, dass ich Redakteur bei Cicero war. In der Vergangenheitsform! Dass ich es noch bin, ignoriert die künstliche Intelligenz also, obwohl es angesichts meiner aktuellen Beiträge auf cicero.de naheliegend ist. Absolut fehlerfrei und zuverlässig ist KI also jedenfalls nicht. Wie sollte sie das auch sein, da sie ja als leblose Maschine nicht wirklich etwas weiß und ein Bewusstsein dieses Wissens besitzt, sondern nur Wissen zusammenfügt, das irgendjemand zuvor im Netz verfügbar gemacht hat – inklusive Fehlern.

Kretschmann sagt: „Am Schluss muss aber immer in den verantwortlichen Fragen der Mensch entscheiden und nicht die Maschine. Etwa wenn es um Noten geht.“ Er will das wohl beruhigend verstanden wissen. Tatsächlich zeigt der Einschub nur, wie weit sich der frühere Gymnasiallehrer Kretschmann aus der pädagogischen Praxis entfernt hat, denn die Notenvergabe ist ja gerade der in aller Regel banalste Teil von Korrekturen: Der Lehrer zählt nach einem zentral vorgegebenen Schema Punkte zusammen und eine ebenso vorgegebene Tabelle zeigt ihm, welche Note daraufhin fällig ist. Sowas kann tatsächlich auch eine KI – oder einfach ein Taschenrechner.

Ganze Schulfächer streichen?

Ausschlaggebend und pädagogisch wichtig ist doch vielmehr die in vielen Prüfungssituationen gar nicht banale Frage, in welchem Maße eine Antwort nun korrekt ist oder nicht. Gerade in den despektierlich so genannten Laberfächern, also Geschichte, Deutsch oder Fremdsprachen, aber oft auch in Mathematik oder den Naturwissenschaften ist da bei den Prüfern nicht nur Intelligenz nötig, sondern unbedingt auch Einfühlungsvermögen und Urteilskraft. Also Fähigkeiten, die kein noch so fortgeschrittener digitaler Algorithmus jemals besitzen kann.

Der wichtigste und durchaus gefährliche Teil der Aussagen Kretschmanns ist aber noch ein anderer. Der konkrete Hintergrund des Gesprächs ist nämlich ein von seiner Landesregierung geplantes neues Unterrichtsfach für Informatik, Künstliche Intelligenz und Medienbildung. Das Fach und seine Kombination ist ohnehin schon durchaus hinterfragungswürdig. Dazu kommt, wie Kretschmann richtig sagt, die „Kernfrage“ nach der Einführung: „Was lässt man weg, um Neues zu lernen?“ Kretschmann würde dafür am liebsten klassische Lerninhalte oder gar ganze Schulfächer streichen.

Kretschmann beklagt „eine sehr, sehr konservative Strömung in der ganzen Schulpolitik“, die „immer nur das Alte verteidigen und daran festhalten“ wolle. Kretschmann – ein früherer Lehrer, der nach seiner Jugend als revolutionärer Maoist für geläutert galt, aber offenkundig noch immer nicht immun gegen den Reiz der kulturrevolutionären Umwälzung ist – hat offenbar die vermeintlich progressiven, jedenfalls radikalen Reformen an deutschen Schulen in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt nicht wahrgenommen. Schon mal was von G8 gehört? Von der Einführung der „Kompetenz-Orientierung“ in den Lehrplänen, die das Wissen als Bildungsziel auch ohne „Künstliche Intelligenz“ schon beseitigt hat? Von den neuen Schulformen, die das herkömmliche, dreigliedrige Schulsystem faktisch fast abgeschafft haben?

Kretschmanns kontrafaktische Verblendung

Man mag die umwälzenden Veränderungen begrüßen oder als Ursache für den tatsächlich feststellbaren Niedergang des Bildungsniveaus deutscher Schüler halten. Ich persönlich halte letzteres für eindeutig zutreffend und den Großteil der jüngeren Bildungspolitik für eine „Praxis der Unbildung“, die der Wiener Bildungsphilosoph Konrad Paul Liessmann in seinem gleichnamigen Buch 2014 meisterhaft analysiert (ebenso wie schon 2006 die „Theorie der Unbildung“).

Aber wie Kretschmann in der Schulpolitik eine „konservative Strömung“ zu erkennen, das macht einfach nur sprachlos. Solche geradezu absurd kontrafaktische Verblendung ist selbst im Zeitalter des Migrationskontrollverlusts und des Atomausstiegs selten. Jede Politik beginnt bekanntlich mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und wer darin schon so vollkommen daneben liegt, kann sicherlich keine angemessenen Lösungen für politische Probleme hervorbringen.

Kretschmanns konkrete Vorschläge zur vermeintlich wohl progressiven Bereinigung der Schulfächer: Im Geographie-Unterricht etwa sei es nicht mehr notwendig, das Lesen von Karten zu üben. „Das ist heute nicht mehr in diesem Maße nötig. Wir haben Navigationssysteme, jeder hat ein Handy und kann über GPS navigieren.“ Schon im November hatte Kretschmann außerdem ernsthaft vorgeschlagen, man könne doch auf eine zweite Fremdsprache in der Schule verzichten, da die KI fast in Echtzeit Übersetzungsdienste biete. Dass er die deutsche Rechtschreibung für nicht mehr so wichtig hält, hatte Kretschmann schon im April 2024 verkündet

Absurd sind diese Anregungen Kretschmanns auch schon, wenn man noch nicht einmal das dahinter durchscheinende, rein nützlichkeitsfixierte Bildungsverständnis des ehemaligen Lehrers in Zweifel zieht. Soll etwa ein Abiturient der Zukunft tatsächlich nicht mehr in der Lage sein müssen, einen Stadtplan ohne Hilfe seines Handys zu verstehen? Wollen wir im vielsprachigen Europa, von dem doch auch die Grünen so gerne als postnationale Zukunft schwärmen, den künftigen Bürgern tatsächlich Fähigkeiten zur grenzüberschreitenden Kommunikation ohne Maschinen nehmen?

Und warum schaffen wir dann nicht gleich auch den Englisch-Unterricht ab? Das können Deepl und Co. doch bekanntlich am besten übersetzen! Und weil die KI gesprochene Sprache immer besser beherrscht, könnten wir doch das Erlernen der Schrift demnächst auch einfach lassen!

Ein inhumaner Bildungsbegriff

Kretschmann, der sagt, es sei ihm lieber, sich einen „Knopf ins Ohr zu stecken“ und sich übersetzen zu lassen, als Fremdsprachen zu lernen, entpuppt sich nicht nur als peinlicher, kultureller Banause, sondern auch als gefährlich ignorant. Die eigentliche und alle Details umfassende Frage, die Kretschmann und vermutlich auch viele andere Propheten der (scheinbar progressiven) Digitalisierung der Schulen offenbar gar nicht in den Sinn kommt, lautet: Wollen wir wirklich Menschen und Bürger heranziehen, die ohne ihre digitalen Krücken hilf- und orientierungslose Nomaden sind? Offenbar wird genau das nämlich zumindest bewusst in Kauf genommen, wenn nicht sogar aktiv gewünscht.

Das wäre nichts anderes als die Verneinung des Sinns von Bildung und deren grundsätzliche Ablehnung. Es ist eine zutiefst inhumane Antwort auf die Frage, die nicht nur die Humanisten und Aufklärer und Bildungstheoretiker seit Jahrhunderten schon stellten und die letztlich auf die Urfrage schon der antiken Philosophie zurückweist: Was ist der Mensch? Die Antwort, die sich als letzte Konsequenz aus Kretschmanns KI-Enthusiasmus ergibt, würde nämlich lauten: Der Mensch ist ein Wesen, das sich dank Künstlicher Intelligenz in der Welt orientieren kann und vielleicht sogar bald nur noch mit ihr orientieren soll.

Keine Künstliche Intelligenz käme auf die Idee, eine derart unmenschliche Antwort zu geben.