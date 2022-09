Der lange schwelende Konflikt zwischen der katholischen Kirche in Deutschland und der römischen Zentrale ist jetzt überraschend auf offener Bühne eskaliert. Kurienkardinal Kurt Koch, der im Vatikan das „Ökumene-Ministerium“ leitet, hat in einem Interview mit der Tagespost im Zusammenhang mit dem deutschen Reformprozess „Synodaler Weg“ auch über die „Deutschen Christen“ der Nazi-Zeit gesprochen. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, zeigte sich daraufhin am Donnerstag bei der Vollversammlung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz in Fulda empört und verlangte in ungewohnt scharfer Weise eine sofortige Entschuldigung, sonst werde er Koch beim Papst anzeigen.

So rüde reden die geweihten Häupter sonst nicht miteinander. Zuletzt ist dann noch ein Brief von Koch bei Bätzing eingegangen. Darin schreibt der Kardinal, dass er keineswegs „den Synodalen Weg mit einer Nazi-Ideologie verglichen“, aber möglicherweise missverständlich formuliert habe. Er entschuldige sich bei denjenigen, die sich verletzt fühlten. Seine kritischen Rückfragen aber nehme er nicht zurück.