Beim CDU-Parteitag hat keiner geweint, nachdem die Frauenquote beschlossen wurde, obwohl in einer emotionalen Debatte vor allem junge Frauen gegen die Regelung gekämpft hatten. Die Enttäuschten hatten sich im Griff. Ganz anders bei der ebenfalls am Wochenende beendeten vierten Plenarversammlung des „Synodalen Weges“ der katholischen Kirche in Frankfurt. Als dort am Freitag der so genannte Grundlagentext zur Sexualmoral am Votum einiger Bischöfe scheiterte, brach sich die Enttäuschung bei einigen Delegierten Bahn. Es flossen Tränen, es kam zu einer spontanen Kundgebung und ein Plakat wurde hochgehalten: „Kein Raum für Menschenfeindlichkeit“. Ein massiver Vorwurf also, nur wegen einer Abstimmungsniederlage?

Der Reformprozess der Katholischen Kirche, der 2019 begonnen hat, soll grundlegende Veränderungen – vor allem auch vor dem Hintergrund der Missbrauchsproblematik und anderer Krisen – auf den Weg bringen. Dazu gehört etwa: mehr Macht für Laien, verheiratete Priester, Gleichberechtigung für Frauen und die Neubewertung von Homosexualität. Am Freitag stand der Synodale Weg kurz vor dem Scheitern. Grund: das abgelehnte Reformpapier. Unerträglich war es der einen Seite, dass eine bischöfliche Minderheit auf der anderen Seite Reformen bei Themen wie auch Empfängnisverhütung oder Geschlechteridentitäten in der vorliegenden Form ablehnte. Zur Verabschiedung war laut Statut nicht nur eine Mehrheit der Anwesenden, sondern eine qualifizierte Mehrheit der Oberhirten notwendig. Dazu fehlten ein paar Stimmen. 33 der anwesenden 60 Bischöfe votierten für das Reformpapier, damit wurde die Zwei-Drittel-Mehrheit verfehlt.