Deutscher Katholikentag in Stuttgart - Heiliger Landesvater: Winfried Kretschmann als grüner Ersatzpapst

Cem Özdemir wünscht sich mehr Bibelkunde im Religionsunterricht und Winfried Kretschmanns Predigt wird bejubelt. Der am Sonntag zu Ende gehende Katholikentag in Stuttgart zeigt: Die Grünen sind der neue Werbepartner des deutschen Laienkatholizismus. Die CDU steht nur noch am Rande.