Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Berlin, Unter den Linden, 31. Januar 2020, im Studio von Maybrit Illner. Gerade ist der fünfte Corona-Fall in Bayern bekannt geworden, und in der Talkshow ruft Gesundheitsminister Jens Spahn zur Besonnenheit auf: „Das Entscheidende – deswegen sind wir gut vorbereitet – ist, schnell die Infektionsketten zu unterbrechen. Und ein Gesundheitswesen wie unseres kann das“, beruhigt er die Bürger vor den TV-Geräten. Spahn wirft dem Humanmediziner Johannes Wimmer „Hektik“ vor, als dieser vor der Unvorhersehbarkeit der Entwicklung warnt. „In diesem Jahr sind leider schon 50 Menschen an Grippe gestorben. Es ist wichtig, die Dinge einzuordnen“, sagt er – und muss sich von Wimmer für die Relativierung zurechtweisen lassen: „Der Vergleich mit der Grippe hinkt“, wirft der ein.

Auch wenn er mit seiner Prognose nicht falscher hätte liegen können: Ein Jahr später gehört Spahn zu den populärsten Politikern des Landes. Im Dezember hat er auf der Beliebtheitsrangliste erstmals Angela Merkel überholt – nur der holprige Impfstart hat jüngst an seinem Macher-Image gekratzt. „Bekannt bin ich jetzt, beliebt muss ich noch werden“, hat Spahn nach seiner Berufung zum Gesundheitsminister 2018 gesagt. Dass er in der Corona-Pandemie seine Fähigkeit bewiesen hat, aus Irrtümern zu lernen, hat ihm auf diesem Weg geholfen.