Diesmal also Aschaffenburg, noch bevor wir uns von Magdeburg erholt haben. In einem Park der beschaulichen unterfränkischen Stadt am Main, malerisch gelegen am Rande des Spessarts, werden zwei Menschen ermordet, darunter ein Kleinkind. Der Täter, ein 28-jähriger Afghane, wird nahe dem Tatort festgenommen.

„Größere“ Gewaltakte lassen sich inzwischen nicht mehr einfach verschleiern, als Einzelfälle bagatellisieren oder relativieren als bedauerliche Phänomene einer vermeintlich gesellschaftlichen Entwicklung. „Magdeburg“, „Solingen“ oder der „Breitscheidplatz“ sind zu deutschlandweiten Sinnbildern geworden. Gemeinsam ist ihnen: Es handelt sich um Gewalttaten im großen Stil. Sie werden ausnahmslos begangen von Migranten aus dem Nahen Osten. In allen Fällen spielen Behörden- und Politikversagen eine entscheidende Rolle. Entweder hätten die Täter eigentlich gar nicht in Deutschland sein dürfen oder aber es gab zahlreiche Hinweise auf die Gefährlichkeit des Täters, der selbst mehrfach Terrorakte angekündigt hatte, wie im Fall von Magdeburg.