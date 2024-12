Der Anschlag von Magdeburg erschüttert die deutsche Gesellschaft bis ins Mark. Nicht nur deshalb, weil ein Attentäter mitten in die vorweihnachtliche Besinnlichkeit hineinplatzte. Und auch nicht nur deshalb, weil dieses Ereignis den Bundestagswahlkampf maßgeblich beeinflussen wird. Was ins Wanken gerät, ist die öffentliche Ordnung. Was erschüttert wird, ist das Vertrauen in den Staat.

Was ein Staat eigentlich ist und zu welchem Zweck er geschaffen wurde, hat der britische Philosoph Thomas Hobbes im Jahre 1651 unnachahmlich unromantisch auf den Punkt gebracht: Nicht Menschenwürde oder humanistische Duselei sind sein Fundament, sondern die Beseitigung der Angst.