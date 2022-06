So erreichen Sie Rainer Werner:

Rainer Werner unterrichtete an einem Berliner Gymnasium Deutsch und Geschichte. Er verfasste das Buch „Fluch des Erfolgs. Wie das Gymnasium zur ,Gesamtschule light‘ mutiert“.

Für eine Grundschullehrerin ist folgendes Szenario alltäglich: Laura, Tochter aus einer Akademikerfamilie, kann schon am Tag ihrer Einschulung lesen und schreiben. Elaboriert zu reden, fällt ihr leicht, weil ihre Eltern schon von klein auf mit ihr anspruchsvolle Gespräche geführt haben. Ronald hingegen, Kind aus einer prekären Unterschichtfamilie, spricht nur in abgerissenen Satzfetzen. Er hat auch kein Zutrauen in seine Fähigkeiten. Dann gibt es noch Asmara, Tochter einer Flüchtlingsfamilie aus Syrien. Sie hat die Kita nicht besucht und spricht deshalb kein Deutsch.

Da die Grundschule eine Gemeinschaftsschule ist, finden sich solche krassen Schülermischungen in allen 15.400 Grundschulen der Republik. Man kann sich vorstellen, wie groß der Spagat ist, den die Lehrkräfte täglich vollführen müssen, um allen Begabungen gerecht zu werden. Differenziertes Lernen gehört inzwischen an allen Grundschulen zum Standardprogramm.