Und so kommt es, dass gerade wieder einmal die Welt untergeht. Wegen eines heißen Sommers. Genauer: Wegen ein paar heißer Wochen im Sommer. Die sind selten in Deutschland, und allein dieser Hinweis sollte genügen, um die Gemüter zu beruhigen. Doch die Emotionalisierungsstrategien laufen natürlich anders. Hier wird das Außergewöhnliche zum Zeichen drohenden Unheils. Dabei sind die Ursachen für das Wetter der vergangenen Wochen so spektakulär nun auch wieder nicht: Erst herrschte eine so genannte Omega-Wetterlage, also ein stabiles Hoch über Skandinavien.Nun haben wir heißen Wind aus Südwest und Hochs über dem Atlantik. So was kommt vor.