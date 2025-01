Tief verwurzeltes Problem

„Das, was Stefan Gelbhaar widerfahren ist, kenne ich aus eigener Erfahrung nur allzu gut“, schrieb Özcan Mutlu, der von 2013 bis 2017 für die Berliner Grünen im Bundestag saß, in einem offenen Brief, mit dem er seinen Parteiaustritt begründete. „Die aktuellen Vorfälle sind kein isolierter Einzelfall, sondern Ausdruck eines tief verwurzelten strukturellen Problems im grünen Landesverband Berlin. Für eine Partei, die sich sonst moralisch über andere erhebt, ist es geradezu heuchlerisch und beschämend, einen Abgeordneten mit falschen Anschuldigungen derart skrupellos kaltzustellen“, so Mutlu.