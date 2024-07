Kein Wunder, dass Oppositionsführer Friedrich Merz von einer „Bereicherung“ spricht. In der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wurde die Ex-Grüne am Dienstag regelrecht gefeiert. Besonders gut kommt in der Union an, dass sie ihren Austritt mit deutlicher Kritik an ihrer alten Partei begründet: mit einer Debattenkultur, die Menschen in Schubladen stecke, oder mit einer zu wenig marktwirtschaftlichen Wirtschaftspolitik. Vor allem das neue Grundsatzprogramm der CDU hat es der 30-Jährigen angetan.