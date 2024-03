Friedrich Merz freut sich darüber, dass seine Partei ein „gemeinsames kulturelles Minimum“ in einer vielfältigen und diversen Gesellschaft einfordert. Doch fügte er jetzt auf einer Regionalkonferenz hinzu, es habe nicht an ihm gelegen, dass die „Leitkultur“ im Programmentwurf stehe. Das überrascht. Denn eigentlich könnte sich der CDU-Vorsitzende zum Sieger ausrufen. Denn er hatte vor 24 Jahren als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen wahren Proteststurm (der Begriff „shitstorm“ war damals noch unbekannt) ausgelöst, als er sich für eine „deutsche, freiheitlich-demokratische Leitkultur“ aussprach. Sie sollte der Wertmaßstab sein, an dem sich Zuwanderer zu orientieren hätten.