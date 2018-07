Revolutionäre Zeiten könnten in Bayern tatsächlich bevorstehen. Die CSU bangt in München um die absolute Mehrheit, so sehr, dass sie in Berlin einen Machtkampf gegen Kanzlerin Merkel angezettelt hat. Falls sich das waghalsige Manöver für Markus Söder nicht auszahlt, braucht er in Bayern Partner. Könnten das auch die Grünen sein? Zumindest wären die in einer starken Position. In den Umfragen haben sich die Grünen im Vergleich zur Landtagswahl 2013 um mehr als fünf Punkte verbessert, im Oktober können sie derzeit mit etwa 13 Prozent rechnen. Sie liegen dabei gleichauf mit SPD und AfD.