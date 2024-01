Daniel Koerfer ist ein deutscher Zeithistoriker. An der Freien Universität Berlin lehrt er als Honorarprofessor für Zeitgeschichte und Neuere Geschichte am Friedrich-Meinecke-Institut.

Herr Koerfer, vor zwei Wochen enthüllte das Recherche-Zentrum Collectiv ein angebliches Geheimtreffen in einer Villa in Potsdam. Im Mittelpunkt der Veranstaltung, an der auch AfD-Politiker teilnahmen, stand offenbar die Rückführung von Migranten. Viele Medien bemühten sich, eine historische Analogie zur Wannseekonferenz herzustellen. Wie schätzen Sie diesen Vergleich ein?

Zwischen den Tagungsorten am Lehnitzsee und am Wannsee liegen acht Kilometer Luftlinie. Aber in der politischen Geschichte liegen zwischen den beiden Ereignissen Welten. Der in diesen Tagen in den Medien vielfach – bis hin zur Bundesinnenministerin – gezogene Vergleich verharmlost die Wannseekonferenz vom Januar 1942 in unzulässiger Weise. Auf der historischen Wannseekonferenz wurde seitens der SS den Spitzenbeamten der beteiligten Regierungsbehörden mitgeteilt, in welchen arbeitsteiligen Schritten die „Endlösung der sogenannten Judenfrage“ vollzogen werden sollte. Es ging dabei um die Deportation von Millionen von Menschen in den Tod. Das war allen Beteiligten klar, wenn von „Endlösung“ und „Sonderbehandlung“ gesprochen wurde.

Entscheidendes Kriterium: Vertreter des deutschen Staates organisierten ein Menschheitsverbrechen, den fabrikmäßigen Massenmord. Es waren nicht irgendwelche unbekannten kleinen Würstchen wie heute, die dubiose und in Teilen verfassungswidrige „Remigrationspläne“ artikulierten, sondern die Machtelite des damaligen NS-Staates, die massenmörderisch agierte. Davon sind wir heute denn doch – zum Glück – weit entfernt.

Daniel Koerfer

Wer nahm an der Wannseekonferenz im Januar 1942 teil?

Die Hälfte der 15 Teilnehmer waren hohe SS-Oberführer, SS-Generäle, die sich um den SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich herum versammelt hatten. Protokollant dieser Konferenz war Adolf Eichmann, der Bürokrat des Massenmords, der sich nach dem Krieg rühmte, die Deportationen von Millionen in den Tod organisiert zu haben. Darüber hinaus waren unter anderem die Staatssekretäre Stuckart (Inneres), Freisler (Justiz) und als Unterstaatssekretär Luther (Auswärtiges Amt) an der Konferenz vertreten.

Schon ein Blick auf diese Teilnehmer lässt erkennen: Der Rassenwahn war seit 1933 staatlich orchestriert, alle Behörden des deutschen Staates waren von 1933 bis 1945 der NS-Rassengesetzgebung verpflichtet und in die Verfolgung und Vernichtung einbezogen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität.

Was waren die historischen Hintergründe der Wannseekonferenz?

Die Entscheidung für die schreckliche Vernichtung der europäischen Juden ist von Hitler im Frühherbst 1941 getroffen worden. Welche Indizien sprechen dafür? Die Einsatzgruppen hatten bereits mit den massenweisen Erschießungen hinter den Frontabschnitten begonnen. Heinrich Himmler, der diese Erschießungen für seine Todeskommandos als zu „strapaziös“ empfand, ließ das Kriminaltechnische Institut nach einer effizienteren Tötungsmethode suchen.

Abgase, die schon bei der Euthanasie partiell eine Rolle gespielt hatten, kamen ins Spiel, später dann das Kontaktgas Zyklon B. Im September 1941 kam es bereits zu – ein schreckliches Wort, ein schrecklicher Vorgang – „Probevergasungen“ von mehreren 100 sowjetischen Kriegsgefangenen in Auschwitz. Kleinere und größere Vernichtungsfabriken wurden jetzt geplant und errichtet. In Chelmno, dem ersten fertiggestellten, begannen die Massenmorde im Dezember 1941. Zunächst waren es Lastwagen mit „Abgaskammern“, dann Gaskammern in umgebauten Duschräumen. Dies alles wurde geplant und geschah schon vor der Konferenz am Wannsee.

Die Konferenz sollte den großen Schub an Zügen von Deportierten aus ganz Europa von Frankreich und Dänemark bis Griechenland und Italien in die Todeslager sicherstellen, wobei Auschwitz und Treblinka zugleich auch riesige Arbeitslager waren, hier gab es also noch zusätzlich die „Vernichtung durch Arbeit“.

Warum bedienten sich viele Medien trotzdem dieses großen historischen Vergleichs in der Berichterstattung?

Die ganze Veranstaltung am Lehnitzsee ist medial stark „gepusht“ worden. Die Analogie zur Wannseekonferenz verstärkt natürlich den kämpferischen Impetus der Correctiv-Veröffentlichung. Man glaubt hier gewissermaßen die „smoking gun“ in der Hand der AfD-Spitze gefunden zu haben. Ich habe mit der AfD nichts am Hut, aber ich bin für Genauigkeit. Kann man guten journalistischen Gewissens eine Veranstaltung, bei der nur drei von insgesamt 35 Hanserln der AfD zugerechnet werden können, als AfD-Spitzenveranstaltung „labeln“? Schwerlich. Es ist auch erstaunlich, dass diese Konferenz drei Tage später auf der Bühne des Berliner Ensembles nachgespielt wird. Das hat starke inszenatorische Züge. Journalismus wird hier leicht zu Politikaktivismus.

Hinzu kommt, dass die Migration mittlerweile unstrittig für unsere Gesellschaft ein erhebliches Konfliktpotential bereithält – und die Regierung gerade ein „Rückführungsverbesserungsgesetz“ beschlossen hat. Nüchtern betrachtet könnte man das auch als „Remigrationsverbesserungsgesetz“ bezeichnen, denn der Begriff bedeutet zunächst einmal ja genau das Gleiche.

Was ist die Gefahr für unsere politische Kultur, wenn derartig extreme Vergleiche im alltäglichen Umgang Gebrauch finden?

Wir verlieren dadurch die Maßstäbe. Wenn wir keine Maßstäbe haben, läuft aber die historische Wertung in die Irre. Die Kenntnisse über den Nationalsozialismus schwinden in unserer Gesellschaft ohnehin immer mehr.

In den letzten Jahren wurde unsere krisengebeutelte politische Situation auch oftmals mit den Endjahren der Weimarer Republik verglichen. Nun sei es gemäß jener Logik an der Zeit, unsere Demokratie gegen einen drohenden Rückfall in autokratische Strukturen zu verteidigen. Halten Sie diesen Vergleich für begründet?

Der Vergleich hinkt. Das Kernproblem in der Endphase der Weimarer Republik lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen: Das war eine Republik ohne Republikaner. Diese Republik wollte kaum jemand erhalten. Ernst von Weizsäcker, der Vater des späteren Bundespräsidenten, schreibt 1932 in sein Tagebuch: „Die Demokratie ist der Krebsschaden.“ Das entsprach dem Mainstream der „classe politique“. Die Weimarer Republik wurde zudem aufgerieben zwischen KPD und NSDAP, zwei gleichermaßen totalitären, antagonistischen, in einen blutigen Bürgerkrieg verwickelten Parteien, die die Republik durch „ihre“ jeweilige Diktatur ersetzen wollten.

Hinzu kam eine schwere soziale Krise mit extremer Arbeitslosigkeit und schwacher sozialer Absicherung. Heute sieht die Situation denn doch ganz anders aus. Wir sollten dem Grundgesetz und unserer Bevölkerung vertrauen. Die Bundesrepublik und ihre Institutionen, ihre „checks and balances“ sind viel stabiler als die Weimarer Republik. Wie der Mainzer Staatsrechtler Friedhelm Hufen jüngst in der FAZ geschrieben hat, würde unsere Demokratie sogar einen AfD-Ministerpräsidenten aushalten und „einhegen“.

Trotzdem wurden viele ostdeutsche AfD-Landesverbände durch die entsprechenden Landesämter für Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft. Sehen Sie gewisse Parallelen zwischen der AfD und der NSDAP?

Heute haben wir eine ganz andere Konstellation, als wir sie damals hatten. Die oft bemühte Gleichsetzung zwischen der AfD und der NSDAP ist aus historischer Perspektive ein Zerrbild. Die AfD ist keine Führerpartei, will keinen Führerstaat, hat keine Parteiarmee und bekennt sich in ihrem Programm zum Grundgesetz. Sie hat aber in Teilen einen rechtsextremen „völkischen“ Kern, ist „völkisch“ unterwandert worden. Aber ob das zu einem Verbot ausreicht, scheint mir doch fraglich.

Das Bundesverfassungsgericht hat jüngst gesagt, dass eine Partei „kämpferisch“ und „aggressiv verfassungsfeindlich“ sein muss, damit sie verboten und ihr Geld entzogen werden kann. Dieses zentrale Kriterium hätte auf die NSDAP zweifellos zugetroffen, die ja auch wiederholt für kurze Zeit verboten worden ist. Eine solche „kämpferisch-aggressive Verfassungsfeindlichkeit“ kann ich aber bei der AfD zum jetzigen Zeitpunkt nicht feststellen.

Heutzutage haben Historiker in der öffentlichen Debatte ein deutlich geringeres Gewicht, als es in den vergangenen Jahrzehnten noch der Fall war. Welche Gründe führen Sie für diese Entwicklung an?

Wir sind ein bisschen auf dem Weg in die Geschichtsverloren- und -vergessenheit. Das hängt auch mit dem Bedeutungsverlust des Faches Geschichte an den Schulen zusammen. Schauen Sie: In Berlin ist das Fach Geschichte in den Schulen nicht mehr existent. Historiker haben mit wenigen Ausnahmen wie beispielsweise Andreas Rödder keine nennenswerte Medienpräsenz mehr in der deutschen Öffentlichkeit. Golo Mann, Sebastian Haffner oder Theodor Eschenburg konnten in regelmäßigen Zeitungskolumnen, in Radio- und TV-Sendungen mit ihrem historischen Fundus jederzeit das politische Zeitgeschehen einordnen. Das gibt es heutzutage in dieser Form gar nicht mehr.

Der Rückzug der Historiker aus der Öffentlichkeit hängt auch mit der Kultur der politischen Korrektheit zusammen. Es erfordert einen gewissen Mut, bisweilen gegen den Mainstream und die veröffentlichte Meinung zu argumentieren und zu differenzieren. Da halten sich viele als Wissenschaftler lieber bedeckt.

Beim Umgang der etablierten Parteien mit der AfD dominiert noch immer das Festhalten an der oft zitierten Brandmauer. Was halten Sie als Historiker von dieser Strategie?

Brandmauern sind nicht neu. Sie neigen dazu, irgendwann unter mehr oder minder vernehmlichem Getöse einzustürzen oder schlicht zu bröckeln. In den 1980er Jahren gab es eine Brandmauer zu den Grünen. Auch sie hatten systemfeindliche Personen in ihren Reihen.

Diese Brandmauer wurde abgebaut – Holger Börner legte seine „Dachlatte“ zur Seite, mit der er noch auf die Grünen hatte einschlagen wollen, und etablierte eine Koalition mit Joschka Fischer, dem „Turnschuhminister“. Die Turnschuhe sind heute im Historischen Museum. Später gab es eine Brandmauer zur PDS, die sich zur Linken wandelte. Parteien müssen sich politisch, wenn sie denn mitregieren wollen, zivilisieren, „mittiger“ werden. Das wird auch AfD tun müssen, will sie koalitionsfähig werden.

Was können wir von anderen europäischen Ländern lernen mit Blick auf den Umgang mit rechtspopulistischen Parteien?

Nahezu alle europäischen Staaten haben seit dem Anstieg des Migrationsproblems rechtspopulistische Parteien bekommen. Sie gehen aber ganz unterschiedlich mit ihnen um. In Italien regiert mittlerweile eine Frau, die sich von Mussolini nicht wirklich distanzieren mag, in Holland vielleicht auch bald ein Rechtspopulist. In den skandinavischen Ländern, vor allem Finnland, Schweden, Dänemark, ist der Einfluss der Rechtspopulisten auf die politischen Entscheidungen beträchtlich. Für die AfD scheint mir Frankreich interessant.

In Frankreich, dem Mutterland des modernen Rechtspopulismus, kam 2001 Jean-Marie Le Pen ganz überraschend in die Stichwahl gegen Jacques Chirac. Die Brandmauer wirkte. 1,5 Millionen Franzosen gingen auf die Straße. Eine Fernsehdebatte mit Le Pen lehnte Chriac ab. Le Pen verlor deutlich. Der FN begann, sich zur Mitte zu bewegen. Marine Le Pen schloss den antisemitischen Vater aus der Partei aus, lehnte die EU nicht mehr in toto ab – und hat jetzt möglicherweise die Chance, die nächste Präsidentin Frankreichs zu werden. Will heißen: Wenn die AfD sich ähnlich entwickelt, etwa den Höcke-Flügel abtrennt, wird sie sich in der Parteienlandschaft halten können.

Ist es aber nicht dennoch sinnvoll, die AfD mit ihrem „völkischen“ Flügel von einer aktiven politischen Mitwirkung fernzuhalten?

Die Partei ist von einem nennenswerten und – möglicherweise, trotz allem – wachsenden Bevölkerungsteil demokratisch gewählt und muss daher auch die gleichen politischen Rechte wie alle anderen Parteien haben. Das abgesprochene Verhindern der Wahl von AfD-Kandidaten als Vize-Parlamentspräsidenten in Bundestag und Länderparlamenten sowie das Unterbinden staatlicher Mittelzuflüsse für eine AfD-Stiftung ist unklug. Viele Bürger empfinden dies als ungerecht – entsprechend leicht kann sich die Partei als Opfer inszenieren. Je mehr die AfD ausgegrenzt wird, desto stärker wird sie doch.

Hinzu kommt: Ein prononciertes Freund-Feind-Denken, wie es auch die AfD praktiziert, verunmöglicht die in unserer Demokratie unvermeidliche Suche nach tragfähigen Kompromissen und vergiftet das politische Binnenklima. Für manche linksautonome Gruppen sind AfD-Vertreter als „Faschisten“ schon jetzt vogelfrei, und es wird – wie in Aachen geschehen – auf Plakaten gefordert „AfDler töten“. Das ist indiskutabel und gefährlich.

Worin sehen Sie eigentlich die Hauptgründe für die aktuelle Stärke der AfD?

Der Erfolg der AfD lässt sich nicht zuletzt auf die dysfunktionale Erschöpfung der Politik zurückführen. An den Schulen in Nordrhein-Westfalen werden in zehn Jahren 70 Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund haben. Ja, das verändert dieses Land. Die ungelöste Migrationskrise, die Wirtschaftskrise samt der Überbürokratisierung und die marode Infrastruktur treiben der AfD die Wähler zu. Das muss von unseren Regierungen in den Griff bekommen werden.

Wir machen es uns zu einfach, AfD-Wähler als braune Störenfriede zu verurteilen und in die Schmuddelecke zu stellen. Neulich habe ich in der Neuen Zürcher Zeitung einen klugen Kommentar gelesen unter der Überschrift: „Man kann die AfD ablehnen, ohne sie zu dämonisieren“. Das scheint mir eine sinnvolle politische Maxime.

Das Gespräch führte Clemens Traub.