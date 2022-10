Es sei noch ganz viel Detailarbeit vonnöten, verkündete Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU). Oder im Klartext formuliert: Wie der Gaspreisdeckel schließlich aussehen soll, ist heute noch völlig unklar. Dabei kommt genau darauf in einem überhitzten Markt am Ende alles an. Derzeit scheint nur so viel klar: Europa will eine Einkaufsgemeinschaft für Gas auf dem Weltmarkt bilden, um die Gasanbieter zu niedrigen Preisen zu zwingen. Und außerdem soll ein Instrument ersonnen werden, um spekulativen Preisentwicklungen Einhalt zu gebieten. Die Rede ist allseits von einem entsprechenden „Korridor“. Nur: Was das am Ende bedeuten soll, weiß offenbar auch nach elf Stunden Verhandlungen niemand so genau.