Die drei Herren, die sie tragen, sind auf Kriegsfuß mit den etablierten Parteien. Die und ihre Heerscharen von Experten, so lautet ein Vorwurf, würden am Reißbrett entwerfen, was den Kommunen das Leben erschwert, bei der Landwirtschaft wie bei der Asylpolitik. Gleichwohl gehören die drei zu den prominentesten Vertretern der Freien Wähler in der Region und stehen stellvertretend für einen politischen Dreiklang aus Kommune, Kreis und Land, den die Partei in Bayern längst erfolgreich zu spielen weiß.