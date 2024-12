Was seit Mitte November über die FDP hereinbricht und kein Ende nehmen will, ist in der Geschichte der Bundesrepublik ohnegleichen. Nicht, dass es in den zurückliegenden Jahrzehnten keine Medienkampagne gegen Parteien oder einzelne Politiker gegeben hätte, im Gegenteil. Denn die Lust an der Empörung, die moralische Hinrichtung und die inquisitorische Selbstgerechtigkeit sind das Schmierfett, das den Medienbetrieb am laufen lässt. Und natürlich gab es in den vergangenen Jahrzehnten auch echte Skandale.

Hinrichtung der Extraklasse Doch was derzeit mit der FDP geschieht, ist mehr als das übliche Hochjazzen kleiner Nachlässigkeiten zum unverzeihlichen Vergehen. Was seit beinah drei Wochen den Liberalen widerfährt, das ist eine mediale Hinrichtung der Extraklasse. Da wird gebohrt und interviewt und nachgelegt, so als ob sich die FDP-Führung eines maximal gravierenden Verbrechens schuldig gemacht hätte. Und vermutlich hat sie das in den Augen vieler Medienleute auch. Denn was ist verwerflicher als das Aufkünden einer „Fortschritts-Koalition“?